Violences sexistes et sexuelles : des défilés dans toute la France samedi contre l'"impunité des agresseurs"

Constatant "l'impunité des agresseurs et le mauvais traitement réservé aux victimes", les associations féministes déplorent des "classements sans suite et peines dérisoires" décidées par la justice. Elles fustigent en outre les "procès-bâillon" intentés par "des hommes puissants, connus, accusés de viol", qui attaquent en diffamation leurs accusatrices pour les "réduire au silence". Pour lutter contre les violences, elles réclament un budget public de deux milliards d'euros par an, mais aussi un "texte législatif", qui instaurerait notamment des "brigades et juridictions spécialisées", une aide financière pour la "mise en sûreté" des femmes victimes, 15.000 places d'hébergement supplémentaires dédiées, ou encore le renforcement de l'éducation à la vie sexuelle et affective à l'école.