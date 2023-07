Violences sexistes et sexuelles : les "safe places", la nouveauté de la RATP pour se protéger des agressions

Dans les faits, les personnes victimes de harcèlement pourront se rendre sur l'application Umay. Cette application, lancée en 2022, est destinée à répertorier tous les lieux sécurisés dans lesquels les victimes d'agressions peuvent se réfugier. Les nouveaux lieux identifiés dans les couloirs des transports parisiens y seront prochainement ajoutés.

Umay va également se charger de former le personnel des établissements concernés. "Les salariés de ces lieux seront formés par Umay à la compréhension de ce que sont les violences sexuelles et sexistes, de façon à accueillir celles et ceux qui entrent avec les bons mots et sans jugement", poursuit Sandrine Charnoz.