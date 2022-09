Violences sexistes : Sandrine Rousseau affirme avoir reçu une femme accusant Julien Bayou

Julien Bayou, qui n'était pas joignable dans l'immédiat selon l'AFP, avait assuré début juillet au Figaro qu'il serait interrogé par une commission interne du parti sur ce sujet "dans les meilleurs délais, sur ce qui ne constitue en rien des violences sexistes ou sexuelles ni des comportements inappropriés envers quiconque". "Il s’agit malheureusement d’une histoire qui se termine dans la souffrance, et d’une rupture qui s’accompagne de menaces à peine voilées à mon endroit et d’une forme d’instrumentalisation que je ne peux que déplorer", avait-il ajouté.

Il avait évoqué "une rancœur qu’elle ne cache pas puisqu’elle m’a clairement écrit, trois jours après avoir saisi la commission interne d’EELV : 'Inquiète-toi. Je vais revenir et en force. (…) La chute va être douloureuse'". Interrogée pour savoir si elle pensait qu'il fallait que Julien Bayou se mette en retrait comme Adrien Quatennens, Sandrine Rousseau a répondu : "On verra, step by step ("chaque chose en son temps", ndlr)."