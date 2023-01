Violences sexuelles : une Française sur trois affirme avoir déjà subi un rapport non consenti

Les clichés sexistes ont également de la ressource. Malgré la vague #MeToo, "près d'un quart des hommes de 25 à 34 ans estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, et, tous âges confondus, 40% trouvent normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants", révèle cette étude. "9% des hommes considèrent encore qu'il est normal qu'un homme ne s'occupe pas des tâches ménagères s'il gagne plus que sa conjointe, chiffre qui monte à 15% chez les hommes de 25-34 ans."

Ce baromètre, au constat "alarmant" selon le HCE, montre par ailleurs que l'action des pouvoirs publics contre le sexisme "est insuffisante". Elle est jugée efficace "par à peine plus d'un quart de la population française". "Le gouvernement est le dernier des acteurs de confiance identifiés pour prévenir et lutter contre les actes et propos sexistes, par seulement 30% de la population interrogée", poursuit le rapport, qui note pourtant que 82% des Français "souhaitent voir la prévention et la lutte contre le sexisme devenir des sujets prioritaires dans l'agenda des pouvoirs publics".