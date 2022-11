Violences sexuelles : la Fondation des femmes dénonce le coût de l’accès à la justice pour les victimes

"Non, trois fois non, les victimes de violences sexuelles ne portent pas plainte pour de l'argent", assène dans ce rapport la présidente de la Fondation, Anne-Cécile Mailfert. Car "demander justice n’est pas gratuit : la victime doit payer, lors du dépôt de plainte, certains examens, la constitution en partie civile et durant toute la procédure, des frais d’avocats", détaille la Fondation des femmes, qui en arrive au calcul suivant : "10.657 euros, c’est le coût d’une procédure judiciaire pour viol".