Violences sexuelles : les animateurs des centres de vacances seront désormais formés à la prévention

Un pas de plus dans la prévention. Les 50.000 animateurs qui passent chaque année le Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (Bafa) seront désormais formés à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS), a annoncé jeudi le secrétariat d'Etat à la Jeunesse. Ce 6 juillet, les responsables d'accueil collectif de mineurs (centres de vacances ou de loisirs, centres aérés...) signeront quant à eux dans les locaux de l'Union française des centres de vacances (UFCV) une charte de douze engagements pour prévenir ces violences.

Ces derniers s'engageront ainsi à "inscrire la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le projet éducatif", à "recruter des personnels formés sur ces questions" ou à les former, à nommer des "référents" VSS dans chaque structure, précise le secrétariat d'État dans un dossier de presse.