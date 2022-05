Violences sexuelles : les éditeurs trop laxistes seront privés d’aide publique

Le monde du livre veut montrer patte blanche. Ce lundi 23 mai, le Centre national du livre (CNL) a annoncé que les éditeurs ne menant pas une lutte active contre les violences et les harcèlements sexuels et sexistes au sein de l'entreprise seront tout simplement privés d'aides publiques. Dans un communiqué, relayé par l'AFP, l'établissement ajoute que son conseil d'administration a adopté le 10 mai une "Charte des valeurs" à laquelle devront adhérer obligatoirement les structures sollicitant une aide.

"À l'écoute des situations de violences et de harcèlements sexuels et sexistes, le CNL sera particulièrement vigilant dans l'octroi de ses aides et se réservera la possibilité de réaliser des contrôles aléatoires du respect des engagements pris par les demandeurs", écrit-il. Des mesures qui, pour le CNL, "rappellent principalement des obligations légales."