Les violences sexuelles sur mineurs coûtent 9,7 milliards par an à la société, selon la Commission inceste

Pour faire ce chiffrage, la Ciivise s'est appuyé sur le cabinet Psytel, spécialisé dans les études de coûts en santé publique et la prévention des violences faites aux enfants et aux femmes. Cette coopérative d'experts indépendants a par exemple calculé le coût des violences conjugales (pour le compte de l'UE) et ceux de la prostitution (pour le Mouvement du Nid, association qui lutte contre la prostitution). Sur ces 9,7 milliards, 3 milliards sont des dépenses engagées en réponse immédiate et ponctuelle : accompagnement des victimes, services de police, de gendarmerie et de justice et prise en charge médicale immédiate.

Mais le gros du coût total de ces violences est lié aux conséquences à long terme sur la santé des victimes, leur vie intime, sociale et professionnelle. Psytel évalue à 6,7 milliards le montant des dépenses induites par le psychotraumatisme et des richesses non créées, dont notamment : 2 milliards pour les troubles mentaux, 1 milliard pour les consultations médicales, 2,6 milliards d'euros de dommages liés à des conduites à risque. La perte de productivité - liée à la surreprésentation des victimes parmi les personnes au chômage ou bénéficiaires des minimas sociaux - est évaluée à 844 millions d'euros.