Violences sexuelles et sexistes : plus d'un étudiant sur deux se dit en insécurité à l'université

"La situation stagne dans les établissements de l’enseignement supérieur et les violences perdurent. De nombreux étudiants sont, aujourd’hui encore, victimes de violences sexistes et sexuelles et de LGBT+phobies". D'emblée, le dernier baromètre de l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes (VSS) annonce la couleur.

Selon l'institut, qui dit avoir interrogé plus de 10.000 individus, seuls 46% des étudiants se sentent "tout à fait en sécurité" dans leur établissement. Ce sont donc 54% des sondés qui ressentent une forme plus ou moins importante d'insécurité. Ce sentiment "est tout particulièrement le cas des femmes et des étudiants transgenres", note le rapport.