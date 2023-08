Violences urbaines après la mort de Nahel : le rappeur Booba juge l'État "beaucoup trop mou et faible"

"Les jeunes n'ont pas peur de la police, l'État est beaucoup trop mou et faible", affirme Booba dans cette interview. Selon lui, "les peines de prison sont trop légères et surtout rarement appliquées, les policiers sont discrédités". Considéré comme le plus fortuné des rappeurs français, Booba vit désormais à Miami. Il estime qu'aux États-Unis, "c'est loin d'être parfait, mais tu ne défies pas la police à la bagarre". Il voit dans les violences urbaines survenues en France un "abcès qui avait besoin de péter".