730 millions d'euros de dégâts : le coût des violences urbaines revu à la hausse

"Cette réévaluation des dommages liés aux violences urbaines de fin juin confirme le lourd tribut payé par les collectivités locales et leurs assureurs à ces émeutes", pointe dans le communiqué Florence Lustman, présidente de France Assureurs. Face à l'ampleur des dégâts, dès le 1er juillet, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait demandé aux assureurs de prolonger les délais de déclaration, de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels victimes de dégradations. Trois jours plus tard, la Fédération des assureurs avait à son tour invité ses membres à prolonger de 30 jours le délai de déclaration de sinistre - généralement fixé à 5 jours - à accélérer le processus d'indemnisation et à faciliter le versement d'acomptes pour faire face aux situations les plus difficiles.