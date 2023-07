Mort de Nahel à Nanterre : pour les plus complotistes, le rappeur Ninho avait tout prévu

Avec sa chaine "Parlons peu parlons bien", le YouTubeur Melka est un adepte des théories complotistes. L’une des plus récentes repérées sur son compte : le "false flag" de l’attaque d’Annecy. Lui aussi partage ses doutes sur la mort de Nahel. "Je n’ai pas analysé le clip davantage parce que je suis sûre qu’en termes de symbolique, j’aurais pu trouver masses de choses. Mais ce que je viens de vous montrer devrait vous pousser au questionnement mes amis", déroule l'influenceur après avoir listé les mêmes "coïncidences" que celles citées plus haut. Ces thèses conspirationnistes se retrouvent également sur TikTok, véhiculées dans des vidéos populaires, et même dans les commentaires sous le clip de Ninho : -"Malheureusement les jeunes sont tombés dans le piège tout ça a été programmé" -"En notant qu'il est sorti 2 semaines avant les évènements", etc.

Interrogé sur France Inter, le rappeur a par ailleurs réagi à la mort de l’adolescent et souligné l’aspect répétitif de ce genre de drame : "C'est dramatique qu'un petit de 17 ans meure comme ça et les mêmes histoires se répètent depuis 2005. On est en 2023 ! On n'aimerait pas qu'en 2042 ça aille plus loin, c'est pas bon. C'est mon rôle de prendre parti, de parler... Parce que ça touche tout le monde".