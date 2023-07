Violences urbaines : polémique à Saint-Gratien après l'appel à la délation lancé par le maire

"L'expression d'un certain nombre de maires, d'habitants des quartiers, de ras-le-bol, d'exaspérations, le sentiment de double-peine, d'être à la fois stigmatisé et dans le même temps d'être privé d'un certain nombre de services publics de proximité dont ils ont besoin, je les comprends et je vais vous dire, je les partage", a certifié Christophe Béchu, avant de poursuivre en évoquant le maire de Saint-Gratien. "Que ça puisse le conduire à avoir un certain nombre de mots, ou à traduire une exaspération, je le comprends. Mais nous n'allons pas institutionnaliser ou légiférer sur le principe que la délation serait un préalable à des règles d'urbanisme", a-t-il martelé.

Contacté, le maire de Saint-Gratien n'était pas disposé à réagir à la publication de cet article. Les habitants de Saint-Gratien ne sont pas les seuls à devoir subir la double répercussion de la dégradation de bâtiments publics lors des violences urbaines. Face au risque de nouvelles violences lors des célébrations du 14 juillet, plusieurs communes ont décidé d'annuler leur feu d'artifice. Au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, la municipalité a de son côté décidé d'annuler sa plage d'été afin que l'argent économisé soit utilisée pour la reconstruction des bâtiments dégradés.