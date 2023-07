Violences urbaines : le gouvernement peut-il vraiment "suspendre des fonctionnalités" sur les réseaux sociaux ?

TF1info : L'exécutif a mis en avant le rôle des réseaux sociaux dans les violences urbaines de la semaine dernière. En conséquence, le gouvernement a annoncé qu'il allait prendre des mesures pour limiter leur impact. Cela consisterait en quoi ?

Fabrice Ebelpoin : Il n’y a pas un bouton sur lequel on appuie, mais il y a mille façons de le faire, que ce soit avec ou sans l’aide des plateformes. Il existe une multitude d’outils pour faire de la répression numérique, et la France a une expertise dans le domaine. Dans le cas d’une violence urbaine, il faut une réaction immédiate ; sinon, cela n’a aucun intérêt. Ralentir la viralité des contenus, c’est envisageable, mais cela reste complexe à mettre en œuvre. Surtout, ce n'est pas très efficace. On peut imaginer qu’à la demande du gouvernement, en cas de situation de force majeure, la plateforme procède à la suppression d’un hashtag ou au filtrage des contenus qui y sont associés pour en limiter la visibilité. Cela s'est déjà vu dans le passé. Dans les faits, si un hashtag disparaît, les utilisateurs vont s’adapter, et un autre apparaîtra dans la foulée. Par ailleurs, cela nécessite que les plateformes se dotent d'équipes de modération plus conséquentes. Cela me semble difficilement envisageable.

Pour se faire une idée, les autorités chinoises, qui possèdent un certain savoir-faire en la matière, ont une armée de modérateurs à leur disposition, entre deux et quatre millions de personnes, alors que la base d'utilisateurs de leurs plateformes équivaut à la moitié de celle des réseaux sociaux américains. Le gouvernement pourrait décider de couper totalement les accès qui viennent de France. Là encore, c'est extrêmement simple à contourner, par exemple en utilisant un logiciel VPN (qui permet à un internaute de se localiser dans un autre État où la plateforme est accessible, ndlr). Le service ne serait alors plus accessible pour personne, ce qui induirait une perte de revenus conséquente pour la plateforme. La méthode la plus efficace pour minimiser les impacts, c’est de couper les antennes relais 5G. C'est assez facile à mettre en œuvre, y compris de manière très localisée, et cela évite d'avoir à négocier avec les plateformes.