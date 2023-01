Viols : est-il vrai qu'une femme doit débourser plus de 10.000 euros pour obtenir justice ?

Reste que cette aide peut être boudée par les victimes, qui préfèrent trouver un avocat payé par leurs soins. Comme le souligne la Fondation des femmes dans son rapport, "le faible montant de l'aide juridictionnelle rend, dans une perspective comptable, ce type de dossiers très peu attractif pour les avocates et avocats et se traduit parfois par un certain désinvestissement de leur part dans la défense de l'affaire". Mais Me Ménage se veut optimiste. Elle pense qu'il existe aujourd'hui un réservoir assez important de consœurs (dans la majorité des cas, ce sont des femmes qui s'emparent de ces dossiers, selon le rapport) prêtes à se mobiliser sur cette question. Me Anaïs Defosse, avocate à Paris et citée dans le rapport, expliquait par exemple calculer avec sa comptable "combien d'heures elle pouvait consacrer chaque mois à des dossiers ayant l'aide juridictionnelle".