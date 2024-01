"VIP" : une appli lancée par Philippe Croizon aide les personnes handicapées à trouver une place de parking

Alors que les places de parking réservées aux personnes handicapées doivent représenter 2% du nombre de places total, la réalité est souvent bien différente. Fort de ce constat, l'aventurier quadri-amputé, Philippe Croizon, lance ce lundi une application qui géolocalise les emplacements réservés aux Personnes à Mobilité Réduite. Comment fonctionne ce nouvel outil ?

Un acronyme qui veut tout dire. L'aventurier quadri-amputé et nageur de l'extrême, Philippe Croizon lance ce lundi 22 janvier "VIP" pour "Very Important Parking", une application qui géolocalise les places de parking réservées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Car, trouver un emplacement pour se garer relève souvent du parcours du combattant pour les 12 millions de personnes handicapées en France, comme pour les 11 millions d’aidants.

500.000 places cartographiées

Pourtant, la loi semble claire sur le sujet. Elle établit plusieurs règles concernant les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite pour stationner. Ainsi, les communes de plus de 5000 habitants doivent aménager des places handicapées et des aires de stationnement accessibles. Hélas, beaucoup ne respectent pas cette obligation. Pas plus que celle de réserver 2 % des places d’un parking aux personnes à mobilité réduite. D'où cette idée ingénieuse. "Je donne régulièrement des conférences aux quatre coins de la France et j’ai pu constater que si la réglementation existe en matière de stationnement PMR, son application reste inégale à travers le pays, faute de suivi et, parfois, de non-respect flagrant des quotas. C’est pourquoi VIP va jouer un rôle indispensable", précise Philippe Croizon.

Fort de ce constat unanime, Philippe Croizon et son associé Thierry Garot, décident pendant l’été 2023 de développer cette application dont le coût est de 2,99 euros par mois sans engagement ou 19,99 euros à vie. Disponible sur Android, Play Store et Apple Store, elle est facile d’utilisation, notamment avec le guidage vocal. Via les bases de données, mais aussi les partenariats noués avec Indigo ou Effia, "VIP" a cartographié environ 500.000 places et lieux réservées aux PMR dans les parkings. Précisons qu’une place de stationnement pour une personne à mobilité réduite doit réunir plusieurs conditions comme mesurer 3,30 m de largeur et 5 m de longueur au minimum. Elle doit également prévoir 80 cm le long du véhicule pour faciliter les manœuvres et enfin être située à 200 m (maximum) du point d’entrée.

Cerise sur le gâteau, pour les accès les plus demandés, la communauté VIP est invitée à estimer et indiquer le temps d’occupation d’une place. Cela permet aux autres utilisateurs à la recherche d’une place dans les environs, de savoir quels emplacements seront bientôt vacants. Enfin, Philippe Croizon a décidé de ne pas limiter cette application au stationnement. Ainsi, dès le printemps, "VIP" répertoriera tous les restaurants, hôtels, toilettes, cinémas, sites touristiques et magasins facilement accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.