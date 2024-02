"On n'a jamais vu ça" : le patron de Lidl France, Michel Biero, revient sur les scènes de violence au Salon de l'agriculture

Michel Biero, PDG de Lidl France, était l'invité d'Adrien Gindre dans Bonjour ! La Matinale ce lundi. Sa marque est la seule de la grande distribution à être présente sur le Salon de l'Agriculture. Sur TF1, ce dernier est revenu notamment sur l'accueil qui a été réservé par certains manifestants au Président samedi dernier.

L'accueil réservé à Emmanuel Macron par certains manifestants samedi dernier dans les allées du Salon de l'Agriculture n'a pas fini de marquer les esprits. Invité de l'émission Bonjour ! La Matinale sur TF1 ce lundi 26 février, Michel Biero, PDG de Lidl France, a commenté cette séquence mêlant slogans, insultes, bousculades et violents échanges entre agriculteurs en colère et forces de l'ordre. "Cette 60ᵉ édition du Salon est très particulière, on n'a jamais vu ça ! Ça fait neuf ans qu'on y est et j'avoue que samedi matin, on a vu des images qui étaient assez insoutenables, ce qui était triste pour nous", a déploré Michel Biero sur notre antenne.

Attal vole au secours de Macron

Dimanche soir, au lendemain de l'inauguration chaotique par Emmanuel Macron et juste après la visite du leader du Rassemblement national, Jordan Bardella, le Premier ministre Gabriel Attal a volé au secours du Président en s'invitant au Salon de l'Agriculture à l'occasion d'une visite qui ne figurait pas à son agenda. "Le salon n’est ni un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant" et "les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne" à l'approche des européennes, a insisté le Premier ministre, qui a ensuite défendu son bilan et attaqué le RN.

"Notre ennemi, ce n’est pas l’étranger, c’est la loi du marché débridée". Et "vous qui êtes des professionnels de l’agriculture, vous savez mieux que personne que cette exception agricole ne doit être en aucun cas une fermeture. Car renoncer à commercer, c’est condamner notre agriculture à sombrer", a-t-il encore déclaré.

Le Salon de l'Agriculture doit se poursuivre jusqu'à dimanche. Gabriel Attal y sera en visite officielle mardi matin à partir de 7 heures.