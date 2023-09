Visite du pape à Marseille : qui est le cardinal Aveline, à l'origine de la venue de François ?

Le pape François est attendu ce vendredi après-midi à Marseille. Tout au long de sa visite, il sera accompagné par le cardinal Jean-Marc Aveline. Très proche de François depuis deux ans, c'est lui qui l'a invité dans le cadre des "Rencontres méditerranéennes".

Archevêque de Marseille depuis 2019, Jean-Marc Aveline a été créé cardinal par le pape en 2022, un an après leur première rencontre privée. Depuis, le cardinal se rend très fréquemment au Vatican et a même appris l'italien. D'après La Croix, celui que certains désignent comme le "préféré du pape" est le responsable catholique français le plus présent au Vatican.