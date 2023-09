Un autre président de la République a-t-il déjà assisté à une messe du pape ?

Et, point d'orgue de ce séjour : une messe donnée le 31 mai 1980 sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, devant des dizaines de fidèles et de responsables catholiques. En plus de "VGE" et de son épouse Anne-Aymone, des chefs de partis politiques et des représentants syndicaux sont également présents. Durant la cérémonie, des centaines d'autres catholiques, venus du monde entier, se sont pressés devant l'église pour écouter la messe et prier.