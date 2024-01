Vitesse, priorité à droite... Existe-t-il un équivalent du Code de la route sur les pistes de ski ?

Sur les réseaux sociaux, une séquence tournée dans une station de ski divise les internautes. Les avis divergent afin de savoir si un vacancier qui coupe le chemin d'un autre skieur aurait dû lui céder la priorité. L'occasion de s'interroger sur l'existence (ou non) d'un équivalent du Code de la route sur les pistes, qui aiderait à y voir plus clair.

En apparence anodine, une vidéo tournée ces derniers jours en montagne a été consulté plus d'un million de fois sur le réseau social X. Il faut dire qu'elle a suscité en commentaires de nombreux débats : sur cette séquence, on observe un skieur traverser la piste de droite à gauche, coupant le chemin d'un autre vacancier en train de filmer la scène. "Le mec, même pas il regarde dans son rétro", ironise l'intéressé, s'amusant de retrouver à la montagne des comportements semblables à ceux d'ordinaire constatés sur les routes. Lequel des deux skieurs était alors en faute ? Les avis s'opposent, ce qui interroge sur les règles en vigueur sur les pistes et sur l'existence d'un potentiel équivalent au Code de la route qui régirait la glisse sur les pistes.

Une liste de 10 règles et un appel au bon sens

Contacté par TF1info, le délégué général de Domaines skiables de France rappelle une règle de base : "Le skieur en aval a toujours la priorité", assure-t-il. Laurent Reynaud explique aussi que ce sera "toujours celui qui a un skieur devant lui qui doit adapter sa vitesse et sa trajectoire". Le représentant de la chambre professionnelle des opérateurs de domaines skiables note que dans les stations, quelque 10 grands principes prévalent. "On les nomme les règles FIS", en référence à la Fédération internationale de ski, qui les met en avant.

Parmi ces règles figure donc la priorité au skieur en aval, mais aussi le fait d'adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités, à la piste ou à la météo. Utiliser le bord de la piste pour remonter ou descendre à pied est par ailleurs préconisé, tout comme l'assistance à autrui en cas d'accident. Des éléments de "bon sens", reconnaît Laurent Reynaud, même si certaines règles "sont souvent reprises dans des arrêtés municipaux" relatifs à la sécurité sur les pistes.

Ces règles ? "Elles ne sont pas comme celles du Code de la route", confie à TF1info Me Christophe Guilland, avocat installé à Chambéry et spécialisé en dommages corporels. En effet, "le législateur ne s'est pas prononcé dessus, cela reste avant tout de bonnes pratiques", et pas des mesures opposables. "En termes de responsabilité, on s'appuiera uniquement sur la notion de faute, sur la base de l'article 1240 du Code civil". Un texte qui stipule que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Les règles FIS sont des éléments qui pourront être avancés pour arguer d'une faute dans le cas d'un contentieux. Une forte part étant toutefois sujette à appréciation. "Quand on nous demande de ralentir sur une piste de ski, il n'est jamais précisé à quelle vitesse maximale évoluer", souligne l'avocat, "et aucun radar ne vient nous contrôler". La justice cherchera donc avant tout à évaluer la faute de l'auteur, tout en étudiant les conditions qui pourraient l'exonérer d'une responsabilité. Force majeure, faute de la victime, mais aussi fait d'un tiers. La présence de brouillard peut faire partie des éléments avancés, tout comme un défaut éventuel de signalisation. "La difficulté dans ces dossiers, ce sont généralement les recueils de preuves", reconnaît Me Christophe Guilland.

En résumé, on constate donc qu'il existe sur les pistes des règles et principes généraux censés être respectés par l'ensemble des skieurs. Pour autant, ils n'ont pas à proprement parler de valeur légale, contrairement à la priorité à droite aux intersections sur la route, par exemple, clairement définie dans le Code de la route.

