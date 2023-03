Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce vendredi 17 mars

▶️ Vladimir Poutine ciblé par la Cour pénale internationale

Une décision choc, un an après le début de la guerre en Ukraine. La Cour pénale internationale (CPI) a déclaré vendredi avoir émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. En cause : sa responsabilité dans des crimes de guerre perpétrés depuis l'invasion russe. Une décision "dénuée de sens" et "insignifiante", a aussitôt réagi Moscou.