Voici ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on construit une terrasse

La terrasse est un aménagement extérieur particulièrement apprécié. Sa construction doit être méticuleuse pour pouvoir en profiter pendant de nombreuses années. Voici les erreurs à éviter lorsque vous vous lancez dans son installation.

Pour profiter au mieux de son extérieur, quoi de mieux qu'une terrasse de jardin ? C'est l'assurance d'avoir un espace pour organiser des déjeuners et des dîners entre amis ou en famille ou de chiller au soleil quand le temps le permet. Mais, pour s'offrir ces petits moments de bonheur, il vaut mieux prendre ses précautions lors de la construction. On vous liste les erreurs à ne pas commettre.

Oublier de demander une autorisation

La construction d'une terrasse peut être obligatoire dans certains cas. Il faut savoir que les terrasses de plain-pied sont dispensées de toute formalité administrative, peu importe sa surface. En revanche, pour une terrasse surélevée, il y a quelques démarches à réaliser selon la situation de votre terrain et de la surface de l'aménagement envisagé. Si la surface de la terrasse est inférieure ou égale à 40 m² et qu'elle est située sur un terrain couvert par un PLU, une déclaration préalable de travaux est obligatoire. Si elle est supérieure, il faudra un permis de construire. En dehors des zones couvertes par un PLU, une déclaration est nécessaire pour les terrasses dont la surface est comprise entre 5 m² et 20 m². Au-delà, le permis est obligatoire, en dessous de 5 m², vous êtes dispensé de toute formalité.

Ne pas prendre en compte l'emplacement de la terrasse

La motivation qui se cache derrière la construction d'une terrasse est évidemment la recherche du soleil pour profiter de la chaleur et du beau temps au printemps et en été. Mais une terrasse plein sud n'est pas l'idéal, car lorsque le soleil à son maximum et que la chaleur est écrasante, la terrasse devient alors une véritable plaque chauffante où il est impossible de s'installer. On préfère donc choisir un emplacement avec suffisamment de zone d'ombre pour pouvoir rafraîchir la température et surtout profiter de son espace extérieur sans souffrir de la chaleur.

Choisir les mauvais matériaux

Tout comme l'emplacement, le choix des matériaux pour le revêtement de sol mérite que l'on réfléchisse sérieusement. Certes, le bois est chaleureux, authentique et apporte du cachet, mais si vous optez pour ce matériau, il est indispensable de choisir une essence durable et résistante. On choisit donc du bois de classe 4 au minimum qui pourra traverser les années et résister aux intempéries. En revanche, si vous êtes plutôt carrelage, on fait en sorte de choisir un carrelage capable de résister à l'usure du temps et qui ne se fissure pas après quelques années. Enfin, on n'oublie pas de placer du gravier ou du béton compacté sous la terrasse. Pourquoi ? Parce que le sol bouge avec les saisons et la terrasse a besoin d'un bon soutien et de fondation solide pour ne pas s'effondrer.