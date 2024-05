Les abeilles et les guêpes sont de sortie dès lors que le mercure remonte. À la saison estivale, elles sont partout et peuvent se cacher dans un recoin de nos jardins. Pour les déloger, il est préférable de faire appel à un professionnel.

Avec la douceur estivale, on aime profiter de son jardin pour se détendre sur l'herbe ou se prélasser au soleil. Mais ces belles journées d'été peuvent vite se transformer en véritable cauchemar lorsque l'on découvre un nid de guêpes ou un essaim d’abeilles niché dans un recoin. Comment réagir face à cette cohabitation non souhaitée ?

Les précautions à prendre

Certes, ce n'est jamais agréable de se faire piquer par une abeille, mais il faut garder en tête une information : les abeilles ne sont pas agressives, elles attaquent uniquement lorsqu'elles se sentent menacées, à la différence des guêpes, qui, elles, sont des insectes agressifs. Et quand elles attaquent, c’est pour protéger leur nid. Aussi, lorsque l'on tombe nez à nez avec un nid ou un essaim, la règle d'or est d'éviter les gestes brusques. N'essayez pas de les chasser vous-même, ni même de tenter de détruire le nid avec de l'eau ou du feu. En faisant cela, vous risquez de les énerver, de provoquer des réactions défensives violentes et elles pourraient vous attaquer. Enfin, ne bouchez pas les entrées du nid de guêpes. Ces petites bêtes sont intelligentes, elles trouveront un moyen pour sortir. Par ailleurs, évitez de laisser traîner de la nourriture à proximité.

Les bons gestes à faire en cas de découverte d'un nid d'abeilles ou de guêpes

Il est fortement recommandé de contacter un professionnel pour déloger ces hôtes de votre jardin. Si vous êtes confronté à un nid d'abeilles, il est possible de contacter un apiculteur qui sera disposé à intervenir pour récupérer l'essaim et intégrer les abeilles à son propre rucher. Pour un nid de guêpes, il faudra faire appel à une entreprise spécialisée en désinsectisation ou à une société spécialisée dans l'élimination de nids. Elles prendront les mesures nécessaires pour prendre en charge les indésirables, et ce, en toute sécurité. Par ailleurs, si le nid de guêpes représente un danger immédiat ou s'il est situé dans un environnement à risque, notamment près d'une école ou d'une crèche, les pompiers peuvent être contactés.

Comment prévenir l'installation des nids de guêpes et d'abeilles ?

Ces petits insectes sont à la recherche de zones abritées telles que les combles, les greniers ou encore les haies denses. Il est donc conseillé d'inspecter souvent ces endroits, mais aussi de les entretenir pour éviter l'installation des nids. Vous pouvez placer de la lavande à proximité des zones plébiscitées par les guêpes ou brûler du café pour les faire fuir. Elles ont horreur de ces deux odeurs.

Il faut aussi garder en tête que les abeilles, comme les guêpes, jouent un rôle dans nos écosystèmes. Les premières sont des pollinisatrices, les secondes nous débarrassent de nombreux nuisibles qui attaquent nos plantes. Plutôt que de les détruire, on prend des mesures pour les éloigner, mais surtout, on apprend donc à coexister ensemble. Après tout, chaque être vivant a un rôle à jouer sur la planète !