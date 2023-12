Voici comment récupérer les points perdus sur votre permis de conduire

10,8 % des conducteurs français ont entre 0 et 10 points sur leur permis. Sans rien faire et en étant patient, vous pouvez récupérer quelques points. Les stages de récupération de points permettent d’en gagner quatre.

89,2 % des automobilistes français possèdent entre 11 et 12 points sur leur permis, selon la Sécurité routière en 2021. Mais si vous faites partie des 10,8 % restants, ce n’est pas peine perdue. Voici comment vous pouvez récupérer vos points sur votre permis de conduire.

Laissez le temps au temps

Tout d’abord, il est bon de savoir que le temps est votre allié. Après une infraction, si vous n’en commettez pas d’autres pendant quelques mois, votre permis sera automatiquement crédité. Cependant, la durée du délai varie selon le nombre de points perdus.

Si vous n'avez perdu qu'un seul point, en ayant commis un excès de vitesse inférieur à 20 km/h ou le chevauchement d'une ligne continue par exemple, il vous sera rendu automatiquement au bout de six mois.

Si plusieurs points vous ont été retirés à cause d’une contravention de 4ᵉ ou 5ᵉ classe ou d'un délit (refus de priorité, téléphone au volant, etc.), le délai pour les récupérer sera de trois ans. À l'issue de cette période, vos 12 points vous seront crédités, et pas seulement ceux qui vous ont été retirés à la suite de cette infraction !

Combien de points je peux récupérer en assistant à un stage ?

Si votre nombre de points s’approche dangereusement du zéro, il existe une solution bien plus rapide… Mais plus coûteuse. En effet, chaque conducteur peut, de sa propre initiative, participer à un stage de récupération de points. Ce stage de sensibilisation, animé par un expert en sécurité routière et un psychologue, vous permet de gagner quatre points en deux jours (14 heures d’enseignement au total, soit 7 heures par jour).

Si autrefois, il n’était possible de participer à un stage de récupération de points que tous les deux ans, depuis 2011 vous pouvez en faire un chaque année. La seule condition est de ne pas avoir un solde de point nul, mais d’en avoir au moins un. Le stage vous coûtera en moyenne 200 euros. Une attestation vous est remise à la fin de la formation. Une fois enregistrée par l’administration, vos points seront automatiquement ajoutés sur votre permis.

Pour trouver un établissement agréé par le préfet pour assister à un stage de sensibilisation, rendez-vous sur le site internet du Service public, ou bien appeler votre préfecture.