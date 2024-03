Voici comment réussir à coup sûr le bouturage d'un cactus

Bouturer un cactus est une opération à la portée de tous les jardiniers. Cette technique permet de multiplier vos espèces préférées sans difficulté. Voici les gestes à suivre pour réussir à coup sûr le bouturage de vos plantes cactées.

Le bouturage est une technique très simple permettant de multiplier rapidement ses plantes préférées. C'est une solution pratique pour végétaliser son intérieur à moindre coût. Il suffit de récupérer quelques tiges, de les prélever et de les planter dans un substrat. Les cactus font d'ailleurs partie des plantes les plus simples à bouturer, mais il y a des règles à respecter.

La bonne saison

Ces plantes aiment la chaleur, aussi, pour réussir à coup sûr le bouturage, il est préférable d'attendre le printemps, voire l'été. En effet, durant ces deux saisons, les températures sont suffisamment élevées de jour comme de nuit et se maintiennent. Vos boutures ne risquent pas de souffrir d’un choc des températures et disposeront d'une chaleur suffisante pour s'épanouir. Il est déconseillé d'effectuer le bouturage des cactus à l'automne ou à l'hiver, car c'est la période de repos pour ces plantes, l'enracinement risque d'être très lent et pas assez robuste. Enfin, le bouturage se fait pendant une journée chaude et sèche, dépourvue d'humidité.

La bonne section à bouturer

On commence par sélectionner la tige (ou le segment) la plus robuste. Elle ne doit être ni trop jeune, ni trop âgée et surtout, elle doit être saine, sans signe de maladie. Équipé d'un sécateur bien aiguisé et désinfecté à l'alcool à brûler, on sectionne la future bouture de manière nette et précise. Une fois la tige prélevée, on la dépose dans un endroit sec et chaud pour qu'elle sèche à l'air libre. On attend la formation d'un cal au niveau de la coupure. Cette étape est indispensable, car elle permet la cicatrisation de la coupure et évite la putréfaction.

Le bon substrat

Il peut s'agir d'un substrat spécialement adapté à la variété de cactus. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez préparer un substrat composé d'un 1/3 de terreau (ou de la tourbe), 1/3 de sable de rivière et 1/3 de billes d'argile. Vous pouvez aussi ajouter du charbon de bois en lieu et place des billes d'argile. Les cactus craignent l'humidité, l'idée est donc de préparer un substrat très drainant.

La bonne technique

Quand la bouture est parfaitement sèche, on peut les placer dans un pot ou dans une caissette. Il existe plusieurs techniques, vous pouvez enterrer la base sur deux centimètres pour les caler dans la terre ou bien simplement les poser sur le substrat. On arrose légèrement la base et installe la bouture dans un espace chaud et lumineux. Au bout d'une dizaine de jours, les premières racines apparaissent.