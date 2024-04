Voici pourquoi il est bon d'emmener son chien chez l'ostéopathe

Par la manipulation du système musculosquelettique, l'ostéopathie est bénéfique pour les humains comme pour les animaux. Cet ensemble de techniques thérapeutiques peut soulager des douleurs et rééquilibrer différents troubles. Comme son maître, le chien peut en bénéficier en une ou plusieurs consultations.

Ceux qui s'en remettent régulièrement à un ostéopathe ne peuvent plus s'en passer et attestent des bienfaits procurés par la manipulation. Il serait donc tout naturel d'en faire profiter votre chien lorsque son état de santé le recommande, toujours auprès d'un praticien diplômé ostéopathe vétérinaire ou certifié par l'Ordre des Vétérinaires.

L'ostéopathie canine pour soulager les douleurs de l'appareil locomoteur

L'étymologie grecque du terme "ostéopathie" parle d'elle-même : le mot est composé d'osteon (os) et de pathos (maladie). Autrement dit, l'ostéopathe intervient pour soulager les problèmes osseux et contribuer à la guérison ou à l'amélioration des conditions de vie de son patient. Toutefois, l'ostéopathie est bien plus large, permettant, entre autres, de travailler sur l'ensemble de l'appareil locomoteur, incluant les os, les muscles, les articulations, les tendons… Ces techniques sont donc recommandées pour les chiens adultes ou âgés qui souffrent d'arthrite, d'arthrose, de dysplasie de la hanche, de fracture, de déchirure musculaire, etc.

La manipulation douce aide alors l'animal à moins souffrir, à retrouver de la mobilité, voire à guérir quand c'est possible (hormis pour les maladies dégénératives précitées qui endommagent définitivement les tissus osseux ou articulaires).

L'ostéopathie pour accompagner la croissance du chiot

De l'autre côté de la pyramide des âges, le chiot peut, lui aussi, avoir besoin d'un traitement ostéopathique. En grandissant, il risque en effet de développer des problèmes musculosquelettiques comme la dysplasie de la hanche à laquelle sont prédisposées certaines races de chiens (Berger Allemand, Golden Retriever, Saint-Bernard…). Un rééquilibrage est donc parfois recommandé et contribue dans tous les cas au bon développement de l'animal.

Pourquoi est-ce pertinent de consulter un ostéopathe pour les troubles digestifs du chien ?

L'ostéopathie viscérale permet de traiter, chez le chien comme chez l'humain, de nombreux troubles digestifs, du reflux gastrique à la constipation, en passant par les ballonnements et la diarrhée récidivante. Telle que définie dans le référentiel de l'OMS relayé par le Syndicat français des ostéopathes, l'approche holistique de l'ostéopathie travaille sur l'unité du corps de l'animal et non pas seulement sur ses organes. Ainsi, un trouble gastrique pourrait avoir une origine peu évidente, comme une vertèbre déplacée par exemple, qui contraindrait le chien à adopter une mauvaise posture durant le repas et la digestion. Une fois la cause détectée et soulagée, les symptômes digestifs sont nettement diminués, voire disparaissent.

Pourquoi soigner les troubles comportementaux du chien par l'ostéopathie ?

L'ostéopathie étant une approche globale des dysfonctions du corps et de l'esprit, elle peut également avoir une action bénéfique sur les troubles du comportement. Toujours en vous questionnant sur le passif de l'animal et son mode de vie, l'ostéopathe pratique la manipulation douce afin de réduire certains troubles handicapants. Parmi eux, citons l'anxiété générale, la peur de l'abandon, l'hyper-attachement à son maître, la malpropreté, le mal des transports…