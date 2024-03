Voici six astuces pour occuper un chat pendant notre absence ?

Le chat a la réputation d'être indépendant et peu sensible à la solitude. Pourtant, il peut vite s'ennuyer et dépérir lorsqu'il est seul trop longtemps ou trop souvent. De nombreuses occupations aident le chat à passer le temps en votre absence.

Vous vous absentez souvent pour les journées de travail et vos déplacements personnels ? Ne laissez pas votre chat sans occupation, en proie à l'ennui et à la déprime ! Même s'il dort en moyenne seize heures par jour, il a besoin de divertissement. Nous vous proposons six astuces pour l'occuper en votre absence.

Astuce n°1 : adopter un autre animal de compagnie

Avec un compagnon de jeu, qu'il s'agisse d'un autre chat ou d'un chien, votre félin ne s'ennuiera plus et supportera bien mieux votre absence quotidienne. On veille néanmoins à offrir aux deux animaux tous les soins qu'ils méritent et à instaurer patiemment une cohabitation sereine, sinon le remède sera pire que le mal.

Astuce n°2 : permettre au chat d'accéder à l'extérieur ou de voir dehors

Même les chats d'appartement ont besoin de voir ce qu'il se passe dehors et d'observer leur environnement au-delà du territoire familier de l'habitation. Avec un meuble ou un arbre à chat bien placé, un hamac suspendu à la fenêtre ou un accès sécurisé au balcon, permettez-lui de profiter de l'extérieur. Cette vue peut l'occuper des heures et trompe facilement l'ennui d'une journée de solitude. Si vous disposez d'un jardin, offrez-lui un accès libre à l'extérieur grâce à une fenêtre ouverte (sécurisée par des barreaux afin d'éviter une intrusion) ou une chatière. Il pourra ainsi aller et venir à sa guise.

Astuce n°3 : offrir des jouets au chat

Il n'est pas utile d'inonder votre logement de jouets pour chat ni de vous ruiner en cadeaux onéreux. En essayant plusieurs types de jouets du commerce ou fabriqués soi-même, vous verrez lesquels lui plaisent le plus et l'occupent régulièrement. Il peut s'agir d'un simple bouchon en liège au bout d'une ficelle accrochée à une poignée de porte, d'une boulette d'aluminium, d'une souris factice, d'un jouet télécommandé qu'il aime poursuivre… Trois ou quatre jouets souvent renouvelés suffisent pour occuper le félin en votre absence. Il pourra ainsi assouvir ses instincts de chasseur, même en appartement.

Astuce n°4 : rendre les repas du chat plus ludiques

Avec un distributeur de croquettes ludique, votre chat sera bien occupé plusieurs fois par jour. Qu'il roule au sol en délivrant la nourriture ou qu'il oblige le chat à réfléchir et à solliciter ses sens pour accéder aux croquettes (tapis à cachettes, labyrinthe à aliments…), les nombreux repas quotidiens deviendront d'agréables passe-temps. En outre, ils enjoindront le félin à mobiliser ses capacités physiques et cognitives, un atout pour préserver sa santé générale.

Astuce n°5 : installer un arbre à chat et/ou un griffoir

Lorsqu'il fait ses griffes, le chat entretient ses atouts de prédateur, s'étire et se détend. S'il dispose d'un griffoir simple ou d'un arbre à chat équipé, il appréciera l'utiliser plusieurs fois au cours de la journée. En plus de l'occupation et de la détente, il évitera ainsi d'abîmer vos meubles et vos rideaux. Avec un arbre à chat (ou une cabane fabriquée en vieux cartons), il pourra se percher en hauteur et observer son environnement, se cacher et jouer.

Astuce n°6 : engager un pet-sitter pour rendre visite au chat

Indispensable lorsque votre absence excède 24 heures, la visite d'un pet-sitter est aussi positive pour tromper l'ennui quotidien durant vos journées de travail. Il peut s'agir d'un voisin, d'un proche ou d'un pet-sitter spécialisé (rémunéré ou bénévole) à qui vous confierez la tâche de venir à domicile tenir compagnie au chat au moins une fois dans la journée pour jouer, caresser et nourrir votre félin.