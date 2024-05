En dehors des légumes qu’ils affectionnent particulièrement, les rats trouvent le compost et les déchets du jardin à leur goût. Ils sont également friands de la nourriture de vos animaux, ce qui peut les attirer à l’intérieur de votre domicile. Les huiles essentielles de romarin, menthe ou encore camomille peuvent agir comme répulsifs naturels pour éloigner les rats.

Tunnels creusés dans le sol, odeur écœurante, petits excréments noirs, éléments grignotés, potager endommagé… Peu de doute, des rats ont certainement investi votre jardin ! Ces rongeurs au cri strident sont voraces et se reproduisent à une vitesse folle. Ils ont certainement fait de votre extérieur leur petit coin de paradis en raison de ces trois éléments qu’ils affectionnent particulièrement.

Le compost et les déchets du jardin

Rares sont les aliments que les rats ne mangent pas, mais ces rongeurs qui peuvent atteindre 50 cm à l’âge adulte sont particulièrement friands de déchets ! Plus la nourriture est pourrie ou fermentée, plus ils se régalent. Si vous avez un composteur dans votre jardin, les rats voient cette poubelle écologique comme un véritable buffet cinq étoiles. Ils peuvent également sentir les biodéchets tombés à côté du bac.

Le désordre, l’environnement rêvé des rats

Si vous avez tendance à laisser traîner des outils, des objets de bricolage ou bien des morceaux de bois éparpillés, c’est tout ce que désirent les rats pour se sentir bien ! Ces rongeurs chérissent le désordre, les espaces en pagaille, ce qui leur permet de se cacher aisément en cas de menace humaine.

La nourriture de vos animaux de compagnie

Enfin, outre les fruits et légumes du potager ainsi que les œufs de poules, les rats se régalent aussi de la nourriture de vos animaux de compagnie, en particulier les chats et les chiens. À titre d’information, l'odorat du rat est 300 fois plus performant que celui de l'homme. Le rongeur peut donc repérer les croquettes dans la gamelle de votre boule de poils, même si elle est à l’intérieur de votre maison.

Comment faire fuir naturellement les rats de son jardin ?

Plusieurs solutions naturelles existent pour éloigner les rats de son jardin. Sensibles aux fortes odeurs, ils détestent notamment les huiles essentielles ! Verser quelques gouttes de romarin, de camomille ou encore de menthe sur une boule de coton placée à côté de vos végétaux devrait vous aider à faire fuir ces nuisibles. Ces rongeurs aux dents tranchantes sont également très offusqués par l’odeur de vinaigre. Vous pouvez en verser dans les terriers pour les inviter gentiment à élire un nouveau jardin d’Éden.