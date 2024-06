À l’instar des moustiques, les moucherons sont des petites bêtes qui peuvent vous mener la vie difficile dès le printemps et pendant tout l’été. Attirés par la chaleur, l’humidité et les matières organiques, ces insectes ont tendance à envahir la cuisine et à se poser sur la nourriture. Pour éviter la prolifération, il existe une astuce naturelle qui consiste à utiliser des bouchons en liège.

Ne les prenez surtout pas pour des bébés mouches ! Le terme "moucheron" regroupe les différents diptères, c’est-à-dire les insectes qui ont deux ailes et dont il existe 150 000 espèces, ainsi que les drosophiles. Aussi appelés mouches du vinaigre, ces derniers pondent leurs œufs dans les fruits. Pour préserver votre corbeille des intrusions et ne plus avoir à subir les gênes occasionnées par les moucherons, il vaut mieux utiliser des astuces. Celle des bouchons en liège – naturel et non synthétique – se révèle particulièrement efficace.

Une astuce anti-moucherons très simple avec des bouchons en liège

Si vous aimez la simplicité, cette astuce se révèle idéale. Il suffit de récupérer un ou deux bouchons de liège. Ce matériau présente l’avantage d’absorber l’humidité et de ralentir la décomposition des fruits. Parce que le moucheron déteste l’odeur du liège qui se compose d’une substance naturelle appelée subérine, il préfère se tenir à bonne distance.

Afin de protéger vos bananes, pommes, pêches, kiwis et autres fruits de ces assauts, déposez dans la corbeille un ou deux bouchons en liège coupés en deux. Et pour ne pas attirer les petites mouches avec vos restes de nourriture, procédez de la même manière dans la poubelle.

La solution la plus efficace pour éviter l’invasion reste toutefois de conserver une cuisine propre, sans restes de nourriture. Il est préférable de jeter vos fruits s’ils commencent à pourrir et de vider vos poubelles régulièrement.

Un bon remède contre l’humidité

Les moucherons peuvent prospérer dans votre maison si le terrain est favorable. Pour qu’ils n’élisent pas domicile chez vous, veillez à ne pas trop arroser vos plantes vertes. On évite l’eau stagnante dans les soucoupes.

Pour créer un anti-répulsif naturel, on utilise encore une fois les bouchons de liège naturel. Coupez-en plusieurs en rondelles assez épaisses et placez-les à la surface des pots. Vous ferez une pierre deux coups : le liège pompe l’humidité pendant que son odeur repousse les indésirables.