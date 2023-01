Voisin dévastateur, prénom refusé, génie du piano... Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

C’est l'histoire à peine croyable d'un couple qui a perdu sa maison à cause de son voisin. Carole et Thierry, parents de six enfants, ont dû démolir la bâtisse qu'ils venaient d'acheter et de rénover à Pecquencourt, dans le Nord : en creusant un gigantesque trou pour construire la sienne, leur voisin a "tapé dans les fondations". L'homme a depuis été condamné à leur verser 350.000 euros de dédommagement, mais il s’est déclaré insolvable. Dans le reportage à retrouver en tête de cet article, Carole et Thierry expriment leur colère et racontent leur désarroi, alors qu'ils n'ont toujours rien touché des assurances et que la mairie leur réclame 42.000 euros pour la démolition de leur maison.