Vols de voitures pour pièces détachées : l’inquiétant phénomène

Ces voitures volées ont fini découpées pour être revendues en pièces détachées. Les pièces étaient stockées dans des conteneurs : sur des photos que vous pouvez voir dans notre reportage en tête d’article, on y voit des montagnes de pneus, de parechocs, de volants et des piles de portières. Des voitures donc revendues au détail. Et cette technique serait très rentable.

Dans une casse, spécialisée dans les pièces détachées, les salariés le constatent régulièrement. L’un d’eux nous montre une voiture dont tout l’avant a été volé. "Ici, il nous manque les ailes, les phares, tout ce qui est bloc radiateur avec le parechoc et le capot", montre-t-il. Et les voleurs se sont aussi servis à l’intérieur. Le tableau de bord et le volant ont aussi été revendus au détail. "Un tableau de bord complet comme ça, il faudrait compter à peu près 1500 euros, explique le salarié. Pour un volant complet avec la colonne et les airbags, il faudrait compter à peu près 1000 ou 1500 euros. C’est tout à fait rentable. Pour voler un véhicule comme ça, il vous suffit d’un appareil électronique qui coûte entre 2000 et 3000 euros à l’achat, donc automatiquement, quand on renvoie un véhicule complet comme ça détaillé, on peut s’en sortir avec 4000 ou 5000 euros", ajoute-t-il.