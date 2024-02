Vos chaussettes disparaissent dans le lave-linge ? Voici comment ne plus les perdre

Lors du lavage, les chaussettes peuvent se coincer dans le joint de la machine ou disparaître dans le tuyau d’évacuation. Pour ne plus perdre vos chaussettes, vous pouvez lier les paires ensemble. Un filet de lavage peut être une bonne solution pour en finir avec les chaussettes orphelines.

Elles étaient deux en y entrant et, une fois le cycle terminé, l’une a disparu. On parle bien sûr du mystère des chaussettes perdues, qui semblent se volatiliser dans le tambour de la machine à laver. Comment cela s'explique et quelles solutions pour ne plus perdre vos chaussettes ? On vous dit tout.

Pourquoi des chaussettes disparaissent dans la machine à laver ?

Inutile d’imaginer que votre machine à laver possède le pouvoir de faire disparaître vos chaussettes. Il existe en effet quelques explications à ce mystère et votre lave-linge en pâtit tout autant que la chaussette orpheline qui a perdu sa moitié. La première possibilité est que votre mi-bas se soit retrouvé coincé entre le tambour et le joint de votre machine. C’est ce qui arrive généralement en cas de surcharge de votre appareil. Vous pouvez tenter de récupérer votre chaussette égarée en soulevant délicatement le joint. Attention toutefois, l’opération peut s’avérer périlleuse puisque vous risquez d'abîmer le joint et alors ce serait la porte ouverte aux fuites d’eau. Moralité : mettez un peu moins de vêtements dans votre machine la prochaine fois.

Si vous ne décelez aucune trace de chaussette dans le joint de votre machine à laver, c’est peut-être que celle-ci l’a engloutie. Il arrive en effet qu’une chaussette soit emportée avec l’eau lors de l’évacuation. Ce qui n’est pas sans risque puisque, à force de se répéter, l’opération pourrait bien finir par boucher votre tuyau d’évacuation et bloquer votre machine.

Plier les chaussettes par paire

Puisqu’il est préférable d’éviter la perte de chaussettes, pour vos pieds comme pour votre machine à laver, voici quelques astuces pour vous y aider. Vous pouvez plier vos chaussettes l’une dans l’autre avant de les glisser dans le tambour. Cela ne vous prendra que quelques secondes et vous évitera de retrouver un de vos mi-bas célibataire à la fin du cycle. N’ayez crainte, cela n’entachera en rien le lavage de vos chaussettes, qui ressortiront parfaitement propres.

Attacher vos chaussettes avec une pince à linge

Autre astuce, vous pouvez attacher vos chaussettes en paires à l’aide d’une pince à linge, avant de les mettre à laver. De cette manière, vos chaussettes ne pourront plus se glisser dans le joint de votre machine ni disparaître dans le tuyau d’évacuation. Pour un usage répété, privilégiez des pinces à linge en plastique, qui supporteront davantage l’eau que les modèles en bois.

Fixer des boutons pression sur vos chaussettes

Si vous souhaitez unir vos chaussettes de manière pérenne, vous pouvez également les équiper de boutons-pression, pour les clipser l’une à l’autre. Cela peut être une solution pratique pour le lavage, mais aussi pour le rangement. Vous pouvez trouver l’équipement nécessaire dans une mercerie. Il vous faudra un peu de temps pour fixer les boutons-pression sur chacune de vos chaussettes, mais c’est une technique très efficace pour ne plus jamais perdre l’une d’entre elles.

Utiliser un filet de lavage

Vous pouvez aussi tout simplement placer vos chaussettes dans un filet de lavage, destiné normalement au linge délicat, avant de les mettre dans la machine. Enfermées dans ce filet, il n’y a plus de risque que vous perdiez vos chaussettes. De quoi vous éviter quelques tracas et faire de petites économies, en évitant de devoir racheter des chaussettes après chaque passage dans le tambour.