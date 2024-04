Vos chaussures couinent ? Voici quatre astuces pour y remédier !

Le couinement des chaussures est le signe que les semelles sont trop humides ou trop lisses. Pour mettre fin à ce bruit qui vous tape sur les nerfs à chaque pas, il existe des solutions. Voici quatre astuces pour faire du couinement, un lointain souvenir.

Impossible de marcher discrètement dans la rue, les couloirs du bureau ou de déambuler dans l'open space. À chaque pas, vos chaussures couinent et on remarque absolument chacun de vos déplacements. Vous avez beau essayer de modifier la façon dont vous posez votre pied, rien n'y fait, le couinement est toujours là. Sachez que ce "couic couic" peut être causé par l'humidité, la pression de l'air ou être le signe que vos semelles sont trop lisses. Qu'on se rassure, il existe des astuces pour faire disparaître ce petit bruit.

Le papier de verre contre les semelles très lisses qui couinent

Vous venez d'acquérir une toute nouvelle paire de chaussures ou de baskets et vous n'avez qu'une envie : les montrer au monde. Le problème, c'est que non seulement le monde les voit, mais les entend aussi ! Pourquoi ? Parce que les semelles de vos souliers flambant neufs sont trop lisses. Pour les "user" un peu, il vous suffit de frotter avec du papier de verre à grain fin. Évidemment, on y va doucement pour ne pas trop les abîmer.

Faire sécher les chaussures

Les chaussures s'imbibent d'eau, surtout lorsqu'on marche sous la pluie. Si elles n'ont pas bien séché, elles gardent l'humidité et peuvent couiner lorsque vous marchez. Dans ce cas-là, on peut enrouler les souliers dans du papier journal et glisser quelques pages à l'intérieur pour absorber l'excédent. Si vous n'avez rien à disposition, pas de panique, vous pouvez faire sécher vos chaussures à l'air libre, en pensant à enlever les semelles intérieures et en les déposant à l'envers contre un mur.

Le talc, la solution miracle contre le couinement des chaussures

Souvent, quand les chaussures émettent ce son très déplaisant et passablement énervant, c'est parce qu'elles sont trop humides et n'ont pas bien séché. Le talc, justement, va absorber l'humidité, réduire les frottements et le couinement ne sera qu'un mauvais souvenir. Il suffit de saupoudrer la zone qui couine et laisser agir pendant cinq minutes. Vous pouvez également essayer de retirer la semelle intérieure et de verser du talc dessus. Si vous n'avez pas de talc à portée de main, il est tout à fait possible d'utiliser de l'amidon de maïs.

Le WD-40, la solution radicale contre les bruits de chaussure

Très connue par les bricoleurs, cette huile pénétrante, vendue sous forme d'aérosol ou de silicone, permet de chasser l'humidité, de nettoyer, de dégripper et de lubrifier. On l'utilise pour graisser une porte ou l'empêcher de grincer. Le WD-40 est l'astuce radicale. Commencez par repérer l'origine du couinement. Une fois que l'anomalie est identifiée, enlevez les semelles si le bruit vient de l'intérieur et appliquez le produit. Si le bruit vient de l'extérieur, vaporisez l'endroit et laissez agir pendant cinq minutes. Le bruit ne sera plus qu'un lointain souvenir.