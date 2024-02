Votre fer à repasser est sale ? Voici nos astuces pour le nettoyer sans produit chimique !

Avec le calcaire, les brûlures et les saletés qui s’accumulent, votre fer à repasser s’encrasse. Un mélange de vinaigre blanc et d’eau permet de nettoyer votre appareil en profondeur. Pour éliminer les traces sur la semelle, vous pouvez utiliser du dentifrice, du bicarbonate de soude ou encore du gros sel.

À force d’utilisation, la semelle de votre fer à repasser peut devenir collante ou être marquée de traces noires, de brûlures. Si vous constatez cela, halte au repassage ! Il faut nettoyer votre appareil, faute de quoi vous pourriez salir votre linge tout propre en le repassant. Comment faire pour nettoyer la semelle de votre fer à repasser ? Voici quelques astuces très simples.

Pourquoi la semelle de votre fer à repasser se salit-elle ?

À cause du calcaire présent dans l’eau, des brûlures accidentelles et des saletés, votre fer à repasser peut s’encrasser au fil du temps. Des taches noires peuvent même apparaître sur la semelle de votre fer, lorsque les impuretés s’accumulent. C’est pourquoi il est primordial de nettoyer votre appareil de temps à autre, lorsque la semelle commence à accrocher ou que vous constatez qu’il repasse moins bien. Sans cela, il est possible que vous finissiez par tacher vos vêtements, et là, il sera trop tard pour agir.

Le vinaigre blanc

Comme votre bouilloire, votre fer à repasser est malmené par le calcaire présent dans l’eau. Pour l’éliminer, il suffit de procéder à un détartrage. Pour cela, mélangez 100 ml de vinaigre blanc avec 100 ml d’eau, et remplissez le réservoir de votre fer de ce liquide. Branchez votre appareil et attendez qu’il soit bien chaud. Vous pouvez ensuite actionner la vapeur de votre fer, jusqu’à ce que le réservoir soit vide. Cela permet de décoller le calcaire et de nettoyer les trous de la semelle. Une opération qui peut s’avérer plus ou moins longue, selon le type de fer à repasser dont vous disposez, mais qui permet de décrasser l’appareil en profondeur.

L’eau savonneuse

Pour un petit nettoyage ou pour l’entretien régulier, vous pouvez nettoyer la semelle de votre fer à repasser avec de l’eau savonneuse. Il vous suffit d'en imbiber une éponge et de frotter votre appareil. Attention à ne pas utiliser la partie métallique ou le grattoir de votre éponge, au risque d’abîmer la semelle. Vous pouvez ensuite sécher votre fer à repasser à l’aide d’un chiffon propre. Bien sûr, on procède quand le fer est froid !

Le dentifrice

Pour nettoyer les marques apparentes sur la semelle de votre fer à repasser, vous pouvez utiliser du dentifrice. Mettez une noisette de la pâte sur un chiffon et étalez-la sur l’ensemble de la semelle. Allumez ensuite votre fer et actionnez le bouton vapeur pendant environ cinq minutes. Les saletés vont se décoller toutes seules et laisseront votre appareil parfaitement propre.

Le gros sel

En cas de traces sur la semelle de votre fer à repasser, vous pouvez trouver de quoi la nettoyer dans votre cuisine. Le gros sel est en effet un allié efficace face à ce type de saletés. Disposez-en une bonne poignée sur une feuille de papier journal et faites chauffer votre fer à repasser. Attendez qu’il soit bien chaud, puis passez-le plusieurs fois sur votre préparation, jusqu’à ce que les taches disparaissent. Faites ensuite refroidir votre fer et nettoyez les résidus à l’aide d’un chiffon propre.

Le bicarbonate de soude

Pour les traces tenaces et localisées, le bicarbonate de soude est un bon allié. Pour cela, versez-en une cuillère sur la trace à éliminer et ajoutez-y un peu d’eau pour mouiller la poudre. Patientez cinq minutes, le temps que le mélange agisse. Frottez ensuite à l’aide d’une éponge humide, puis rincez pour retirer le produit. Séchez la semelle de votre fer à repasser avec un chiffon et le tour est joué.

Le produit nettoyant pour le four

Aux grands problèmes, les grands moyens. Si les taches présentes sur la semelle de votre fer à repasser sont trop incrustées, et que vous ne parvenez pas à les faire disparaître avec les astuces présentées plus haut, vous pouvez utiliser du produit nettoyant pour le four. Versez un peu de produit sur un chiffon humide et frottez sur les zones abîmées. Veillez à bien nettoyer avec de l’eau lorsque les taches sont parties, de manière à ne laisser aucune trace de produit sur votre appareil. Vous pouvez ensuite repasser en toute sérénité.