La gourde nous accompagne désormais dans tous nos déplacements. Utilisée quotidiennement, elle n'est pas à l'abri des mauvaises odeurs et des bactéries. Pour une gourde saine, il est indispensable de la nettoyer quotidiennement

Pour limiter leur consommation de plastique et protéger l'environnement, beaucoup de Français optent pour des gourdes réutilisables à la place des bouteilles en plastique. Ces objets sont utilisés chaque jour, mais mal nettoyés, ils peuvent se transformer en véritables nids à bactéries. En effet, les gourdes doivent être lavées et rincées chaque jour pour éviter les mauvaises odeurs et la prolifération de germes qui peuvent causer, à terme, des maladies.

Nettoyer sa gourde avec un goupillon

Le goupillon est l'outil le plus facile et pratique pour nettoyer une gourde, à la manière des biberons de bébés. On commence par vider la gourde puis on la rince à l'eau chaude. On verse un peu de liquide vaisselle et on frotte l'intérieur de la gourde de fond en comble en insistant sur les zones difficiles. On n'oublie pas de frotter le bouchon et les joints en silicone. On rince à l'eau chaude et on laisse sécher la gourde en la retournant. Il est conseillé de réaliser ce nettoyage chaque jour, surtout si l'on verse des liquides sucrés ou du thé dans sa gourde.

Nettoyer sa gourde avec du vinaigre blanc

Vous constatez de mauvaises odeurs dans votre gourde ? Un nettoyage en profondeur s'impose. Pour cela, on opte pour du vinaigre blanc. On remplit la gourde à moitié avec de l'eau et à moitié avec du vinaigre blanc. On laisse agir pendant quinze minutes puis on rince abondamment avec de l'eau chaude. Si l'odeur du vinaigre blanc vous révulse, il est tout à fait possible d'opter pour du bicarbonate de soude. On mélange une cuillère à soupe de bicarbonate de soude avec de l'eau chaude dans la gourde. On secoue vigoureusement et on laisse, là aussi, reposer pendant quinze minutes avant de rincer à l'eau chaude. Ces deux produits magiques supprimeront les mauvaises odeurs. Cette astuce est particulièrement recommandée pour les gourdes en inox.

Nettoyer sa gourde avec des comprimés effervescents pour le nettoyage de dentiers

Cette solution est particulièrement efficace si la gourde a été laissée à l'abandon pendant plusieurs mois et est particulièrement encrassée. On glisse le comprimé dans la gourde avec de l'eau et on laisse agir pendant une nuit. Durant cette période, les bulles dégagées par les comprimés effervescents vont décoller la saleté, les particules et supprimer les bactéries. Soyez rassurés, cette méthode ne laisse aucune odeur et elle rendra à votre gourde son apparence des premiers jours. On n'oublie pas que pour garder sa gourde propre et éviter les mauvaises odeurs, on la range sans son bouchon afin de laisser l'air circuler.