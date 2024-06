Le bois est une matière chaleureuse, noble et vivante. C'est un matériau résistant et robuste, mais il est sensible aux variations d'humidité. Lorsque le taux d'humidité est trop élevé, une porte en bois peut gonfler et sa fermeture peut devenir très compliquée.

Vous avez une porte ou une fenêtre en bois ? Ce matériau noble a la particularité d'être vivant, ce qui signifie qu'il bouge. Sous le poids des saisons, au gré des variations saisonnières et climatiques, une porte en bois peut donc gonfler et se déformer à cause de l'humidité. Au bout d'un certain temps, elle finit par ne plus s'ouvrir ni se fermer correctement. Comment redonner sa forme et sa fonction première à une porte ? Il existe des solutions, mais il faut surtout s'armer de patience.

Faire sécher la porte gonflée par l'humidité

Le bois gonfle en raison de l'humidité. Les fibres cellulaires qui composent ce matériau vivant absorbent l'humidité de l'air, se dilatent et gonflent. La première étape pour réparer une porte gonflée par l'humidité est simple et longue : il faut la faire sécher. Pour accélérer le processus, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un déshumidificateur ou un pistolet thermique pour éliminer l’humidité. Vous pouvez aussi utiliser un ventilateur rotatif, notamment si la porte est peinte. Si c'est possible, n'hésitez pas à retirer la porte de ses gonds et à la poser à plat dans un lieu sec et bien ventilé.

Poncer la porte pour lui redonner sa forme

Laisser sécher la porte peut permettre de diminuer le volume du bois. Cependant, lorsque le gonflement est sévère, le bois peut garder des déformations. Dans ce cas-là, il va falloir poncer légèrement le bois pour réduire l'épaisseur. Pour cela, il faudra observer les parties de la porte qui ont gonflé. S'il s'agit des parties inférieures ou supérieures, retirer la porte de ses gonds est indispensable. Démontez ensuite la serrure et saisissez du papier de verre à grain moyen ou bien une ponceuse à main pour poncer délicatement les zones gonflées. Il est important de toujours poncer dans le même sens pour un travail homogène et de travailler lentement pour ne pas endommager le bois. N'hésitez pas à vérifier régulièrement si la porte a retrouvé une fluidité de mouvement.

Réparer les fissures

En gonflant, le bois peut aussi se fissurer et s'endommager davantage. Pour lui redonner son aspect d'antan, utilisez une pâte à bois pour combler les fissures et les fentes. Ce produit s'achète dans les magasins spécialisés, il se décline sous plusieurs teintes et s'applique très facilement. Il suffit de déposer la matière sur la zone abîmée puis de lisser avec une spatule et de laisser sécher. Lorsque la pâte est complètement sèche, vous pouvez poncer légèrement pour faire disparaître les imperfections.

Une fois la porte réparée, appliquer une couche de vernis ou de peinture imperméable peut être une bonne idée, car cela créera une barrière contre l’humidité future. N'oubliez pas le bas de votre porte, particulièrement vulnérable aux infiltrations.