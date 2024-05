Votre robinet fuit : comment stopper ce goutte-à-goutte qui rend fou ?

Le bruit d'un robinet qui goutte de manière incessante est une véritable torture. Non seulement ce goutte-à-goutte incessant est extrêmement désagréable, mais il peut également alourdir la facture d'eau. Réparer un robinet qui fuit ne nécessite pas d'avoir de grandes connaissances en bricolage.

"Ploc, ploc, ploc...". Un robinet qui fuit peut rapidement rendre fou. Ce petit bruit de goutte-à-goutte ne cesse jamais, il déconcentre, empêche de dormir, mais surtout, il peut être la traduction d'une fuite. Et ces multitudes de petites gouttes d'eau qui coulent peuvent très vite faire grimper la consommation d'eau et donc coûter très cher au porte-monnaie. Parfois, ces fuites sont causées par l'usure des joints ou par l'accumulation de calcaire. Heureusement, il est possible de régler le problème rapidement, sans faire appel à un plombier.

Réparer les joints d'un robinet mitigeur

Souvent, les fuites sont causées par un joint défaillant. Pour le réparer, on commence par couper l'arrivée d'eau. On dévisse l'embout du robinet et on retire la grille et le joint. Si la grille est entartrée, on la plonge dans un bain de vinaigre blanc pour faire disparaître le calcaire. On vérifie ensuite l'état du joint. Si ce dernier est très abîmé, il faudra le remplacer par un nouveau joint de la même dimension et du même modèle. On replace le nouveau joint, on replace la grille et on remonte le dispositif.

Remplacer la cartouche du robinet mitigeur

La cartouche permet la régulation du débit et de la température des robinets mitigeurs. Avec le temps, cette cartouche peut s'user et provoquer des fuites. Elle est située sous le système d'ouverture d'eau. Pour la remplacer, il faut démonter la poignée du robinet. On enlève la pastille située sous la commande et on dévisse la fixation. On retire la cartouche de son logement puis on la remplace par un modèle identique et on remonte le tout. Il ne reste plus qu'à effectuer un test pour vérifier qu'il n'y a plus de fuite.

Réparer les joints d'étanchéité d'un robinet à tête double

Ce type de robinet possède des mélangeurs eau chaude et eau froide et possède des joints d'étanchéité qui, lorsqu'ils sont usés, peuvent causer des fuites au niveau du bec. Pour les réparer, on commence par fermer l'alimentation d'eau, on s'assure de vider l'eau qui reste dans les canalisations en ouvrant le robinet jusqu'à ce que toute l'eau s'écoule. On retire ensuite les poignées des mélangeurs à l'aide d'un tournevis (les vis sont cachées sous les pastilles rouge et bleu), on dévisse et on tire légèrement. On enlève la tête du robinet et on peut le nettoyer avec du vinaigre blanc. On retire ensuite les joints de clapet abîmés et on les remplace. On en profite pour vérifier l'état des joints toriques. Une fois l'opération finie, il suffit de replacer la tête, resserrer l'écrou, remettre les poignets et les pastilles puis d'ouvrir l'alimentation d'eau pour vérifier si la fuite est toujours là.