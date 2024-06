L'insécurité linguistique se définit comme la crainte de mal s’exprimer, de commettre des fautes. Ce mal-être et malaise pousse les personnes souffrant de ce trouble à ne plus s’exprimer en public, voire au mutisme. Cette insécurité linguistique est très développée chez les francophones.

Ce concept développé par les sociolinguistes se traduit par la peur de s’exprimer en public par manque de confiance sur sa propre pratique langagière. Parce que le locuteur craint le jugement de l’autre à cause des fautes de langue, il se mure dans le silence. D’ailleurs, vous l’avez sûrement remarqué, moins vous êtes à l’aise, plus vous commettez des fautes de français. Résultat : vous préférez ne rien dire. Pour Maria Candea, professeure en linguistique et sociolinguistique française à l'université Sorbonne Nouvelle, interrogée par France Culture : "Il faut qu'il y ait un enjeu dans l'interaction pour se retrouver dans cette situation d'inconfort extrême. Au contraire, dans un environnement familial, amical (donc entre pairs), on ne ressentira pas ce sentiment".

D’où vient l’insécurité linguistique ?

D’après les sociologues qui se sont penchés sur la question, cette insécurité linguistique prend sa source, dans l’esprit d’une personne que son langage n’est pas conforme à celui de ses interlocuteurs. Sa syntaxe, ses intonations, sa prononciation sont d’autant de facteurs qui peuvent provoquer chez une personne un sentiment d’inadéquation. De ce fait, il va avoir tendance au mutisme ou bien à l’hypercorrection. Ce concept est caractérisé par la généralisation fautive de règle grammaticale. Parce qu’une personne cherche à pallier son insécurité linguistique, mais à force de vouloir éviter les erreurs, il finit par en commettre lui-même. Une autre conséquence de cette insécurité ? Le locuteur va avoir tendance à penser qu’il ne maîtrise pas sa propre langue.

Pas un français, mais des français !

Si ce phénomène a été décrit pour la première fois par William Labov en 1960 en s’intéressant à la langue anglaise, le phénomène est très développé dans la francophonie. "C’est un phénomène qui touche beaucoup de francophones à travers le monde", explique Annette Boudreau, professeure de l’Université de Moncton au Devoir.com. "Il y a des personnes qui sont exclues, du fait de cette francophonie qui voudrait que tout le monde utilise la langue de la même façon". Or, elle estime qu'il y a plusieurs variétés de français "et plusieurs manières de le parler selon le groupe à qui l’on s’adresse et qui sont légitimes". Le français du Canada, ou même celui des banlieues françaises, n’est pas le même et pour Maria Candea : "On n'est pas obligé de concevoir une langue avec un standard unique. On devrait avoir différentes normes en concurrence, à adapter régionalement. Ça permettrait d'avoir une conception plus fluide du langage qui n'exclurait pas les régions du monde dans lesquelles on parle français. Il n'y a aucune raison de hiérarchiser les variantes".