Vous n'y pensez pas souvent, mais voici les endroits les plus sales de la maison

De nombreux endroits de la maison nous passent sous le nez lorsque nous devons nous atteler au grand nettoyage de printemps. La poubelle fait partie des premiers oubliés. Lorsque nous changeons le sac, nous ne pensons pas à laver le bac. Les poignées de porte et les interrupteurs, qui comportent de nombreuses bactéries, ne sont pas à négliger non plus.

Les beaux jours ensoleillés peinent à se montrer, mais c'est bien l’heure du grand ménage de printemps, ce moment opportun pour nettoyer sa maison de fond en comble ! D’autant que beaucoup ont tendance à oublier quelques endroits qui font pourtant bel et bien partie des endroits les plus sales de leur logement. Voici lesquels.

L’intérieur de votre poubelle

Nous pensons à changer le sac, à le sortir, à en remettre un nouveau… Mais nous ne pensons pas à laver notre poubelle, du moins à l'intérieur. Car en surface, vous avez pensé à nettoyer les traces apparentes sur l’extérieur. Néanmoins, malgré les déchets au fond du sac, le bac est rempli de bactéries et doit être nettoyé. Au moins une fois par mois, prenez le temps de laver votre poubelle dans votre baignoire pour que cela soit plus facile, à l’aide de vinaigre blanc ou de javel. Pour limiter les mauvaises odeurs, vous pouvez placer au fond de votre poubelle une soucoupe de bicarbonate de soude à changer toutes les deux semaines pour plus d’efficacité.

Attaquez-vous aux plinthes de vos murs

C’est toujours la même rengaine : vous passez votre aspirateur et votre serpillère partout sur votre sol, mais vous oubliez les plinthes. Pourtant, elles aussi se salissent ! Les poussières tombent directement dessus. Pour les nettoyer, munissez-vous tout simplement de votre plumeau ou de votre aspirateur. Si vous avez pour objectif de rendre votre mur éclatant de haut en bas, vous pouvez nettoyer les plinthes à l’aide d’eau et de savon.

Veillez à changer votre éponge à vaisselle

Non, rincer votre éponge une fois la vaisselle terminée ne la rendra pas propre. Malgré ce que nous pensons, ce n’est pas efficace pour conserver son éponge le plus longtemps possible. D’autant que les bactéries de toute votre vaisselle sale se sont déposées sur l’éponge. Si vous ne savez pas à quel moment il est recommandé de la changer, vous n’aurez qu’à la sentir : si elle devient odorante, c’est le moment de se séparer d’elle. Mais en amont, passez-la au micro-ondes durant deux minutes lorsqu’elle est imbibée d’eau, ou trempez-la dans un quart de cuillère à café de javel et 25 cl d’eau chaude pour la désinfecter au maximum et ainsi la garder un peu plus longtemps.

Les poignées de portes et les interrupteurs, véritables nids à bactéries

Ce n’est plus une surprise, la très grande majorité des maladies infectieuses se transmettent par les mains. C’est pourquoi il est recommandé de les laver régulièrement pour éliminer un maximum de bactéries. Mais se laver les mains sans nettoyer ses interrupteurs et ses poignées de portes n’a pas grand intérêt… En effet, même si votre premier réflexe en arrivant à la maison est de vous laver les mains, vous avez tout de même touché ces objets avec vos mains contaminées. Il est donc primordial de laver vos poignées de portes, celles du frigo, des tiroirs, des placards et vos interrupteurs à chaque fois que vous faites le ménage. Si une personne de votre foyer a été récemment enrhumée, réitérez l’opération à l’aide de lingettes désinfectantes.

La cuvette des toilettes, oui, mais quand est-il du siège ?

Nul doute que le siège de vos toilettes est certainement l’endroit le plus sale de votre maison, et à raison. Si vous avez l’habitude de javelliser l’intérieur de vos toilettes à l’aide de pastilles et de gel WC, pensez-vous souvent à laver le contour de votre cuvette ? Pour ce faire, les produits désinfectants, que vous pouvez vaporiser et essuyer à l’aide d’un chiffon microfibre, deviennent vos meilleurs alliés. De même que l’eau de javel, mais gare à ne pas détériorer les surfaces. Le produit, à forte dose, devient agressif.