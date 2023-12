Voyage en avion : quel jour partir pour payer moins cher ?

Comparer les différents prix en fonction des compagnies et des dates nécessite souvent de longues heures de recherche. Les compagnies aériennes et les comparateurs de vol utilisent une certaine logique pour fixer leurs tarifs. Choisir le jour le moins cher pour voyager permet de réaliser des économies sur le prix du billet.

Tout au long de la journée, les prix jouent au yo-yo. Les compagnies aériennes font appel à une méthode de fixation des prix relativement complexe. Elle s’adapte notamment à la demande et au nombre de recherches.

Selon le rapport annuel du voyagiste Expedia sur les meilleurs conseils et astuces pour voyager en avion en 2024, plus d’un Français sur trois comparent les prix sur trois sites différents avant d’acheter. Mais au-delà de ce travail de recherche, il est judicieux de choisir le jour le moins cher pour partir.

Quel est le meilleur jour de la semaine pour voyager en avion ?

Selon les jours, les compagnies aériennes et les comparateurs de vol modifient leurs tarifs. En général, ils mettent à jour leurs bases de réservation en milieu de semaine. Dès le mercredi, on peut réserver des billets moins chers, invendus pendant le week-end ou issus d’annulation. Il s’agit d’une manière d’acheter une place à prix attractif.

Toutefois, le rapport Expedia conseille de voyager à l’international le vendredi, jour où les billets sont en moyenne 20 % moins chers. En revanche, mieux vaut éviter le dimanche pour partir à l’autre bout du monde.

Pour les vols intérieurs, le samedi représente une aubaine (environ -31 % moins cher). A contrario, on évite de voyager en France le mardi. Pour cette raison, les aéroports sont souvent désertés ce jour-là.

Au niveau des meilleurs jours pour réserver, Expedia préconise le dimanche plutôt que le vendredi où le prix du vol augmente de 18 % en moyenne.

Voyager un vendredi 13 pour payer son billet moins cher

Par superstition, certaines personnes préfèrent décaler leur voyage pour ne pas prendre l’avion un vendredi 13. Le fait que les billets soient moins onéreux ce jour-là ne relève pas de la légende urbaine à en croire l’étude réalisée en 2023 par la plateforme Kayak et relayée par BFMTV.

Ainsi, il était profitable de s’envoler le vendredi 13 mai 2022. En moyenne, les vols ont été 33 % moins chers par rapport au prix moyen de tous les autres vols ayant eu lieu les autres vendredis de l’année. En 2024, il faudra patienter jusqu’au vendredi 13 septembre.

Anticipation et flexibilité, les maîtres-mots

Comme l’explique le rapport annuel Expedia, il est essentiel de choisir le bon jour mais pas seulement. Faire preuve de flexibilité et d’anticipation permettent de réaliser des économies sur son voyage aérien. En cochant la case « dates flexibles », vous pouvez gagner des dizaines voire des centaines d’euros sur le billet. Partir en décalé, c’est-à-dire en juin ou en septembre plutôt qu’en plein été, permet aussi de réaliser de bonnes affaires.

Et pour avoir l’assurance de payer moins cher sur les vols intérieurs, on réserve plusieurs mois à l’avance. Les prix augmentent de manière significative sept semaines avant le jour J. Néanmoins, mieux vaut éviter d’acheter sa place un an ou plus avant le départ car les compagnies peuvent ajuster leurs tarifs à la baisse au fil des mois. Pour les vols internationaux, la situation s’avère différente puisqu’il est préférable de réserver sa place deux à quatre semaines à l’avance pour profiter d’économies.