Voyager gratuitement en Europe, en train, pendant un mois : voici les modalités pour être candidat

Les candidats nés entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 qui auront été sélectionnés pourront profiter du billet dans toute l'Europe entre le 15 juin 2023 et le 30 septembre 2024. Les candidats qui auront 18 ans au cours du second semestre 2024 pourront se porter candidat lors d'une session organisée en octobre 2023.

Au total, ce sont donc 70.000 jeunes qui seront concernés par le programme. À noter que DiscoverEU fait partie du programme Erasmus+, et qu'il est donc ouvert aux jeunes vivant en Islande, au Liechtenstein, en Macédoine du Nord, en Norvège, en Serbie et en Turquie.