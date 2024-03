Vrai ou faux : un chat peut-il faire ses besoins dans les toilettes ?

La capacité d'apprentissage du chat est élevée et il est possible de l'habituer à utiliser les toilettes pour faire ses besoins. Cette solution a des avantages indéniables pour les maîtres du félin et l'environnement. Toutefois, il est risqué de contrer la nature et les instincts du chat.

Internet foisonne de vidéos de chats qui utilisent les toilettes comme des humains sous l'œil admiratif des maîtres, fiers de leur avoir enseigné ce tour. Vous pouvez aussi apprendre à votre félin à faire ses besoins dans les WC, à condition de bien connaître les avantages et les inconvénients de cette pratique.

Comment apprendre à mon chat à utiliser les toilettes ?

En vous armant de patience afin de ne pas brûler les étapes, il est relativement simple pour un chat de passer de la litière traditionnelle aux toilettes. On commence par installer le bac à litière dans les WC et on attend quelques jours que le chat prenne cette nouvelle habitude de lieu. Ensuite, on surélève progressivement la litière, jusqu'à ce qu'elle soit à la même hauteur que la cuvette. Le chat apprend ainsi à sauter pour accéder à son bac, un processus qui doit durer environ une semaine. Pour l'étape suivante, on attache le bac à litière sur la cuvette et le félin s'habitue au nouvel emplacement. On continue avec l'installation d'un kit spécial acheté dans le commerce ou fabriqué soi-même. Posé sur la cuvette, il est muni d'une coupelle qu'on remplit de gravier et dont on agrandit peu à peu le diamètre grâce au système prévu à cet effet. Deux semaines suffisent à obtenir un trou de la taille de celui de la lunette des WC, à habituer le chat à adopter la bonne position et trouver son équilibre. À la dernière étape, le retrait du kit, votre compagnon à quatre pattes est normalement prêt à utiliser les toilettes et à se passer complètement de son bac à litière.

Pourquoi habituer mon chat à utiliser les toilettes semble être une bonne idée ?

Tous les propriétaires de chats d'intérieur se passeraient bien de vider et nettoyer régulièrement le bac à litière de leur compagnon à quatre pattes. Incontournable, cette corvée ménagère n'en est pas moins répugnante. On est gêné par le bruit et les odeurs qui émanent du bac, par l'encombrement qu'il crée dans les petites habitations, par les graviers de litière souillés qu'on retrouve un peu partout et qu'on peut emmener jusque dans le lit.

De plus, garantir une bonne hygiène au chat oblige à remplacer la litière trois à quatre fois par semaine, ce qui représente un budget annuel conséquent, sans oublier l'aspect polluant, car la litière minérale n'est pas écologique et ne se recycle pas.

Tous ces problèmes sont résolus et disparaissent dès que votre chat utilise les WC au quotidien.

Pourquoi vaut-il mieux réfléchir avant d'apprendre à son chat à utiliser les toilettes ?

L'usage des toilettes est totalement contre-nature pour le chat. En effet, l'instinct du félin le pousse à enterrer ses déjections pour en masquer l'odeur aux proies et prédateurs éventuels, une action impossible dans les WC. Même s'il prend l'habitude de les utiliser, cela peut générer un stress important et conduire le félin à la rétention, avec des risques d'infection urinaire, de constipation, de troubles du comportement…

En outre, la question de l'hygiène se pose encore davantage pour les membres humains du foyer. À moins de réserver exclusivement ces WC au chat si votre habitation en a plusieurs, vous devrez nettoyer et désinfecter systématiquement la cuvette après chaque passage du félin et avant de vous y installer vous-même. Il ne faut pas oublier que le chat domestique est porteur de nombreux micro-organismes et parfois de parasites, potentiellement transmissibles à l'homme. Il faudra également être particulièrement attentif à ne jamais laisser le couvercle fermé, car le chat ne sera pas en capacité de l'ouvrir seul et pourrait faire ses besoins quand même…

Enfin, l'impact écologique n'est pas tout à fait résolu puisque l'usage de la chasse d'eau (et donc la consommation évitable de la ressource) sera augmenté.