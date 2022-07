Contre les cancers pédiatriques, un Français bat le record du monde d'immersion dans la glace

2 heures 35 minutes et 43 secondes dans une cabine de plexiglas remplie de glaçons jusqu'au cou. Sous le contrôle d'arbitres et devant une cinquantaine de personnes venues le soutenir, Français Romain Vandendorpe a battu de 40 minutes, samedi à Wattrelos, dans le Nord, le précédent record du monde d'immersion dans la glace. Ce professionnel de santé de 34 ans souhaitait "dépasser les limites humaines" pour appeler aux dons en faveur de l'association de lutte contre le cancer Wonder Augustine, et montrer que "si on s'entraîne, si on donne tout, on peut avancer, obtenir des résultats qui peuvent améliorer les choses."