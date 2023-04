"WECOP" : l'oléoduc géant qui devait traverser la France était un canular

Après plusieurs heures de buzz, le collectif a mis fin à sa "fake news". Composé d’"artivistes" depuis moins d'un an, Le bruit qui court défend une "mobilisation créative". "On a imaginé un canular de grande ampleur pour montrer l’absurdité du projet Eacop de TotalEnergies", a expliqué dans une vidéo un militant. Cet oléoduc doit relier la Tanzanie et l'Ouganda pour du pétrole. Il s’agira, à terme, du plus long oléoduc chauffé du monde : 1443 kilomètres, l’équivalent d’un Paris-Budapest. Objectif ? Extraire 200.000 barils de pétrole par jour.