Chassé-croisé des vacances : Bison Futé prévoit un week-end très chargé sur les routes françaises

La densité du trafic ne devrait pas s'améliorer dans les jours suivants. Samedi, la situation sera encore plus compliquée pour les départs, puisque Bison Futé prévoit une journée noire sur tout le pays. Cette qualification, la plus haute possible, correspond à un trafic "extrêmement difficile". De nombreux axes seront saturés : l'A7, l'A9, l'A10, l'A61, l'A71 et l'A75 seront très fréquentées, tout comme l'A43 en milieu de journée, dans le sens Lyon/Chambéry.