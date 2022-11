Women’s Forum Global Meeting 2022 : il est temps d’agir pour le climat, la santé et la paix

Un impératif absolu. L’égalité entre les femmes et les hommes s’impose enfin dans toutes les strates de la société. Le monde du travail, le sport, l’éducation, la justice et, petit à petit, la sphère privée, de nombreux acteurs dénoncent les violences faites aux femmes, les féminicides et la discrimination de genre en général. Depuis 2005, la plateforme indépendante "Women’s Forum for the Economy & Society" offre aux femmes une plateforme pour partager leurs opinions sur des questions économiques et sociales. Chaque année, la réunion mondiale du Forum des femmes rassemble des conférencières de haut niveau, met en relation les participants et organise des débats animés sur des questions économiques, sociales et sociétales. Cette année, la plateforme se projette dans l’après-pandémie du COVID-19 et s’interroge sur les leviers d’actions des femmes pour améliorer la société. Les 29 et 30 novembre, de nombreuses rencontres sont organisées en ligne puis en présentiel.