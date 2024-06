Des vacanciers choisissent de passer quelque temps en immersion dans une ferme biologique. Objectif, partager le quotidien du paysan et assister son travail pendant quelques heures par jour.

Ramasser des haricots verts, nettoyer l’étable, récolter des fruits, entretenir des espaces verts, bricoler… Dans une ferme, il y a toujours beaucoup de tâches à réaliser. Problème, l’exploitant agricole se retrouve souvent débordé. Surtout s’il produit du lait, des légumes, des fruits ou des céréales biologiques.

Depuis les années 1970, l’association WWOOF (Worldwide Opportunities on Organic Farms) propose à des personnes curieuses de partager des expériences de vie dans des fermes bio du monde entier. Objectif, découvrir le travail des agriculteurs en leur donnant ponctuellement un coup de main. Cécile Paturel, responsable de la communication de WWOOF France, insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un échange monnayable : "Loger, nourrir, blanchir ne correspond pas à notre démarche. Les touristes à la recherche d'un gîte gratuit ou pas cher ne sont pas les bienvenus dans l'association. Il faut avoir envie d'aider sans contrepartie."

L’association parle d’un vrai projet social : "Il s’agit d’un engagement du WWOOFeur à partager le mode de vie du paysan qui l’accueille. Pendant environ une demi-journée, il réalise des tâches simples. Le soir, il y a un vrai échange entre le professionnel et la personne qui vient l’aider : certains jouent à des jeux de société, d’autres participent à des festivals", développe Cécile Paturel. De quoi également briser l’isolement des fermiers, cantonnés à leur petite exploitation loin de l’agitation urbaine. "Un agriculteur se suicide tous les deux jours en France", rappelle Cécile Paturel. "Les paysans aiment montrer leur savoir-faire. Ils éprouvent de la gratitude envers ceux qui s’intéressent à ce qu’ils font", ajoute-t-elle.

Près de 100 000 adeptes des séjours à la ferme

WWOOF revendique 100 000 adhérents dans plus de 130 pays dans le monde. Aujourd’hui, l’association française compte 2 300 fermes. Cécile Paturel précise trier sur le volet les exploitations adhérentes : "Nous favorisons les fermes familiales qui ne reçoivent pas beaucoup de subventions de la politique agricole commune."

Pour le WWOOFeur, les modalités d’inscription diffèrent d’un pays à un autre. L’inscription doit obligatoirement se faire sur l’association WWOOFing du lieu de destination. La cotisation annuelle coûte entre 15 et 25 euros par personne. C’est un peu moins si vous partez en duo. Dès que vous avez créé votre compte, vous accédez à la liste des hôtes, les missions qu’ils proposent et leurs disponibilités. Généralement, les fermiers demandent aux WWOOFeurs de rester une semaine minimum, histoire de leur transmettre leurs valeurs et une méthode. Attention, prévient Cécile Paturel, l’échange entre les partenaires reste strictement encadré. "Le WWOOFeur doit proposer une simple aide non rémunérée. Il ne s’agit pas de faire appel à un saisonnier déguisé. Pour nous en assurer, nous lui faisons signer une charte qu’il doit respecter."

Si le WWOOFing s’adresse à tous, Cécile Paturel remarque que l’activité attire davantage les jeunes : "Nous avons beaucoup de bénéficiaires de moins de 34 ans. Certains profitent d’une année de césure, d’autres disposent de nombreuses vacances à l’image des professeurs. Plus généralement, les WWOOFeurs sont curieux de la chose agricole, de l’environnement et militent pour la préservation du vivant."

L’association se réjouit surtout que l’expérience suscite des vocations. Dans une étude d’impact, diffusée en 2023, WWOOF France montre que la pratique du WWOOFing donne envie à monsieur et madame tout le monde de se lancer : "Les WWOOFeurs comprennent le juste prix du bio. 5 % d’entre eux ont décidé de lancer leur propre exploitation après avoir participé à l’expérience", conclut Cécile Paturel.