Avec le réchauffement climatique, l'eau devient une ressource de plus en plus précieuse. Les adeptes du jardinage vont devoir apprendre à s'adapter à ces bouleversements. Pour économiser cette denrée, il est possible d'opter pour le xéropaysagisme.

Inventé en 1981 par la Compagnie des Eaux de Denver, le xéropaysagisme, ou xeriscaping en anglais, est une approche de jardinage consistant à préserver le plus possible les ressources en eau. Aujourd'hui, cette philosophie fait de plus en plus de sens avec le réchauffement climatique, les sécheresses et les périodes de canicule devenant de plus en plus fréquentes. En appliquant les principes de cette méthode, il est possible de diminuer la consommation d’eau de 25 à 100 %. Si votre région est en proie à un manque d'eau, le xéropaysagisme est la solution pour continuer à jardiner.

Optimiser le jardin pour économiser l'eau

La clé de la réussite du xéropaysagisme, c'est la conception du jardin. En effet, pour limiter au maximum la consommation d'eau et réduire les arrosages, il est important de bien penser à son organisation de manière à faciliter l'écoulement de l'eau. Pour cela, on commence par étudier son jardin et on réalise un plan pour bien aménager l'espace. On plante les plantes les plus assoiffées en eau et en plants serrés et en contrebas, les plantes qui ont moins besoin d'eau. Ainsi, les espèces peuvent profiter du ruissellement de l'eau. On pense aussi à protéger les végétaux du vent. Ce dernier a tendance à assécher plus rapidement les plantes, la terre et les racines. Il faudra aussi bien analyser la nature du sol qui est déterminante pour le choix des espèces à planter. En effet, certaines espèces ne supportent pas d'avoir les pieds dans un sol argileux. À contrario, une terre trop sablonneuse n'est pas en capacité de garder suffisamment d'humidité. Dans ces cas-là, il faudra apporter d'autres matières organiques ou du compost afin de modifier la structure du sol. Enfin, il est primordial de recourir au paillage pour lutter contre l'évaporation de l'eau et permettre de garder la terre humide et fraîche. Grâce au paillage, on réduit la fréquence des arrosages.

Bien réfléchir à son système d'arrosage

Le but du xéropaysagisme est de réduire considérablement les ressources en eau et, pour cela, il faut bien réfléchir à la manière dont on va irriguer le sol. Plusieurs possibilités s'offrent à vous comme l'arrosage automatique ou l'irrigation goutte-à-goutte. Pour éviter une trop grosse évaporation, il est conseillé d'arroser tôt le matin ou tard le soir. Enfin, n’hésitez pas à stocker l'eau de pluie. Certains systèmes d'arrosage peuvent d'ailleurs être branchés à un récupérateur d'eau de pluie, ce qui permet de faire de grosses économies sur la facture. Dernière astuce : installer des oyas dans le jardin permet d'irriguer l'eau petit à petit dans la terre et de réduire de manière substantielle l'arrosage.