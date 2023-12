Yvelines : climat tendu dans un collège après la présentation d'une œuvre d'art à des élèves

La professeure d'un collège des Yvelines a montré une œuvre d’art montrant des femmes nues. Elle est accusée par certains élèves et leurs parents de propos racistes et d'avoir voulu les mettre mal à l'aise. Le personnel, qui a exercé son droit de retrait, recevait ce lundi après-midi la visite du ministre Gabriel Attal.

"Notre collègue a besoin d’être protégée. Il faut la protéger". L'inquiétude est vive depuis vendredi au collège Jacques-Cartier à Issou dans les Yvelines. Le corps enseignant vit dans la crainte d'un drame similaire à celui vécu par Samuel Paty, en 2020. En cause ? La présentation d'une œuvre d'art en classe, suscitant des critiques de la part de certains élèves et leurs parents.

Jeudi après-midi, une professeure a montré - pour faire écho à des textes du programme - le tableau Diane et Actéon, du peintre Giuseppe Cesari. Peint durant la première partie du XVIIe siècle, il s'agit d'une scène de la mythologie tirée des Métamorphoses d'Ovide : Actéon, surprenant la déesse Diane au bain, laquelle est entourée de ses nymphes, nues. Selon le site 78actu, certains élèves ont détourné le regard, notamment en raison de leurs convictions religieuses.

"Le mal est fait"

À la sortie du cours, des rumeurs auraient circulé parmi les élèves sur la volonté de l'enseignante de les mettre mal à l'aise, certains l'accusant de propos racistes. Plus tard dans la journée, une heure de "vie de classe" a permis de démentir ces accusations envers la professeure, des élèves lui présentant des excuses.

Problème : malgré la mise au point entre l'enseignante et les élèves, la polémique a pris de l'ampleur. "Elle n’a jamais dit ça, mais le mal est fait. Nous avons affaire à quelques parents vindicatifs, qui préfèrent croire la parole de leurs enfants plutôt que la nôtre. Notre collègue a besoin d’être protégé. Il faut la protéger !", a déclaré à 78actu une enseignante du collège. Ce dernier est traversé d'un profond mal-être depuis le début de l'année : au moins quatorze faits "d’établissement" (atteintes à laïcité, aux personnes, à la sécurité ou aux biens, ou encore des faits de racisme) ont été enregistrés depuis septembre dernier, contre seulement trois sur toute l’année scolaire dernière.

La direction de l'établissement, elle, fait part début décembre au directeur académique des dénonciations calomnieuses dont sont victimes certains professeurs de la part d'élèves et de parents d'élèves. En vain, estime l'équipe enseignante de l'établissement. "On s’estime en danger, clairement, on n’a pas de retours de l’institution, on est soutenus par notre hiérarchie directe mais pas au-dessus, c’est un vrai cri d’alerte, un SOS", a raconté à BFMTV une professeure.

Vendredi, le personnel a fait valoir son droit de retrait et a déposé un préavis de grève pour ce lundi. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, est arrivé cet après-midi sur place pour rencontrer les enseignants.