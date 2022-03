Zones blanches : les territoires ruraux sont-ils vraiment "laissés à l'abandon" ?

En ce qui concerne les liaisons téléphoniques, l'Arcep distingue trois niveaux de réception. Une "très bonne couverture", une "bonne couverture", ainsi qu'une "couverture limitée". Cette dernière est à observer en détails, puisque cette dénomination s'applique partout où "vous devriez pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l’extérieur des bâtiments dans la plupart des cas, mais probablement pas à l’intérieur des bâtiments". À cela, il faut enfin ajouter les zones qui ne bénéficient tout bonnement d'aucune liaison, particulièrement rares, mais que l'on peut notamment trouver dans les régions montagneuses ou très difficile d'accès.

En France métropolitaine, on observe que plus de 99% de la population habite dans des zones où la couverture est jugée bonne, voire très bonne. Ce qui ne signifie pas pour autant que 99% du territoire peut compter sur des liaisons de qualité. Les zones couvertes de manière bonne ou très bonne oscillent : entre 93 et 97% de la France selon les opérateurs. Si dans les zones très denses et/ou touristiques, les opérateurs ont déployé des réseaux performants, l'Arcep a mis en place des protocoles pour évaluer la qualité des liaisons y compris en zone rurale. Les résultats des tests menés nous indiquent que les communications y sont jugées d'une qualité correcte pour 80 à 85% des mesures effectuées. Là encore, de légères variations s'observent en fonction des opérateurs.